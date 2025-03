Fratelli d'Italia Giovinazzo ha eletto il nuovo direttivo

Come ampiamente raccontato dalla nostra testata,è stato confermato alla guida dibattendo Ruggero Iannone in una corsa a due. Le consultazioni si sono svolte sabato 22 marzo in Sala San Felice, dove è giunto il gotha del partito guidato a Giorgia Meloni a livello regionale. Su 225 aventi diritto al voto, sono statiIl nuovo direttivo, che affiancherà Parato nel suo percorso dei prossimi anni, sarà composto dallo stessoingraziato più volte dal riconfermato coordinatore per l'apporto di spunti politici ed idee,, eun passato entrambi da consiglieri comunali, daAi lavori hanno preso parte anche autorevoli esponenti istituzionali e politici, tra cui l'on. Marcello Gemmato, Sottosegretario alla Salute e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, il Senatore Filippo Melchiorre e il consigliere regionale Tommaso Scatigna. A fare gli onori di casa è stato il Presidente provinciale, l'eurodeputato Michele Picaro. Significativi e attuali gli interventi dei presenti, arricchiti anche dal saluto dell'eurodeputato Francesco Ventola. I lavori congressuali sono stati presieduti dal deputato foggiano Giandonato La Salandra, che ha garantito il corretto svolgimento della fase elettorale.Matteo Parato, rieletto coordinatore cittadino, ha espresso gratitudine «per la fiducia ricevuta, sottolineando come questa rappresenti uno stimolo ulteriore in vista delle prossime sfide elettorali e per rafforzare l'attività politica locale in coerenza con la linea tracciata dal Presidente Michele Picaro. Il circolo cittadino di Fratelli d'Italia esprime profonda soddisfazione per la grande partecipazione e per il clima di dialogo e confronto costruttivo che ha animato il congresso. Un sentito ringraziamento agli amici delche hanno collaborato durante i lavori congressuali e a tutti i presenti: la partecipazione popolare resta il motore vitale della politica e della nostra comunità».