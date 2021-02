Dall'11 febbraio la Puglia torna zona gialla

Dall'11 febbraio la Puglia tornerà inA quanto si apprende, la decisione è stata presa dala seguito di una riunione straordinaria della cabina di regia tra i tecnici del dicastero ed i vertici dell'Istituto Superiore di Sanità, in cui sono stati rivisti i dati pugliesi sul contagio.La richiesta di ricalcolo, come peraltro riportato dal nostro network nelle scorse ore, era stata avanzata dalla Regione Puglia sulla base di un aggiornamento del numero dei posti letto di terapia intensiva liberi, che sarebbero in realtà un centinaio in più rispetto a quelli resi noti nel report settimanale a disposizione del Comitato Tecnico-Scientifico. A renderlo noto sono fonti ministeriali.Si attende in queste ore la firma dell'ordinanza da parte del Ministro della Salute, Roberto Speranza.