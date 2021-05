Giovinazzo e la Puglia in zona gialla almeno fino al 23 maggio

L'analisi

La situazione in Italia

Ancora un miglioramento dei dati legati all'emergenza Covid. Il monitoraggio effettuato dall'Istituto superiore di sanità ha evidenziato una situazione a basso rischio per la Puglia, che si è confermataanche per la prossima settimana (almeno fino a domenica 23 maggio).L'indice Rt è sempre sotto quota 1, attualmente a 0.88, ed è appena superiore alla media nazionale (0.86). Tra le note positive anche l'incidenza settimanale di 117 casi su 100mila abitanti, che permette di restare nell'area con minori misure restrittive, e la pressione sul sistema ospedaliero, scesa sotto i limiti imposti dal Governo (l'occupazione in terapia intensiva è inferiore al 30%).Da lunedì 17 tutto il territorio nazionale sarà inserito in zona gialla, fatta eccezione per la Valle d'Aosta in arancione. Questa è stata la decisione del ministro della salute Roberto Speranza, che ha firmato le nuove ordinanze.