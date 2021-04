Lopalco ottimista su Puglia in zona gialla dal 3 maggio

Nella giornata di venerdì 29 aprile la cabina di regia, formata dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità, attribuirà i nuovi colori alle regioni italiane, tramite un'ordinanza che entrerà in vigore lunedì 3 maggio. L'Assessore regionale alla Sanità,, intervenuto ieri a Radio Bari, si è detto fiducioso circa la possibilità che la Puglia possa essere inserita in zona gialla, dopo una sola settimana in arancione.«Già la scorsa settimana. L'indice Rt è sempre inferiore a unononché inferiore a diversi territori che sono già in giallo. La situazione è in miglioramento sia per quanto riguarda i contagi che per la lenta riduzione della pressione ospedaliera. Aspettiamo con fiducia la decisione del ministero della salute», ha dichiarato.Il cambio di zona consentirebbe la libera circolazione (dalle 5 alle 22) su tutto il territorio regionale e permetterebbe la riapertura di bar e ristoranti, che potrebbero lavorare negli spazi all'aperto fino alle 10 di sera. L'eventuale passaggio porterebbe anche alla ripresa delle attività sportive all'aperto, oltre alla riapertura di cinema, teatri e sale di concerto per 500 persone di capienza massima autorizzata.