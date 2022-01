Covid, la Puglia passa in zona gialla. Speranza firma l'ordinanza

Il cambio di colore era atteso già una settimana fa, invece è arrivato oggi: da lunedì 24 gennaio la Puglia tornerà in zona gialla dopo diversi mesi in zona bianca. La decisione del ministero della Salute è stata inevitabile in base al tasso di occupazione dei posti letto sia nei reparti ordinari (24% con soglia fissata al 15%) che nelle terapie intensive (13% con soglia massima del 10%).Il Ministro della Salutenel pomeriggio di venerdì 21 gennaio ha firmato l'ordinanza: con lo stesso provvedimento Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia saranno in zona arancione. La Puglia già da oltre una settimana ha superato la soglia di sicurezza: l'incidenza dei positivi ogni 100mila abitanti è di 1.347 ma l'incremento settimanale dei contagi è in lento calo anche nella nostra regione.Con il passaggio in zona gialla, per i pugliesi vaccinatiC'è però l'obbligo per tutti di mascherina all'aperto anche oltre il 31 gennaio, mentre quello era il termine stabilito sempre per l'uso di mascherina nel decreto varato dal Governo prima delle festività natalizie.. Con questa norma sono state evitate riduzioni o chiusure. Nessun limite agli spostamenti e nessun coprifuoco, differentemente da quanto invece accadeva tra fine 2020 e inizio 2021.