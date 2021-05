Slitta al 19 maggio il coprifuoco dalle 23.00

Un giorno in più di attesa. Entrerà in vigore a partire da mercoledì 19 maggio (e non da martedì com'era parso in un primo momento) l'allentamento del coprifuoco disposto dal Governo Draghi con la possibilitàDopo tale orario sarà possibile uscire dalla propria abitazione soltanto per «comprovate esigenze», vale a dire motivi di lavoro, salute e urgenza, muniti di autocertificazione nella quale indicare il luogo di partenza, quello di arrivo e anche la ragione dello spostamento.Confermata invece la data die.Due settimane più tardi, infine, è prevista l'abolizione del coprifuoco: da lunedì 21 giugno non ci sarà più alcun limite di orario relativo agli spostamenti.Quanto alla zona bianca, nelle regioni che in virtù dei dati relativi a contagi, Rt, indice di occupazione dei posti letto e delle terapie intensive dovessero riuscire a entrarvi scatterà l'automatico superamento del coprifuoco. I presidenti delle Regioni e i Sindaci potranno comunque, fino al 21 giugno, porre limitazioni legate a particolari esigenze, fissando regole decise da un tavolo tecnico.Per spostarsi da e per le regioni in fascia arancione e rossa sarà necessario il «green pass» nel caso in cui non sussistano validi motivi di lavoro, salute e urgenza che giustifichino il trasferimento.