Draghi: «Didattica in presenza e riaperture ristorazione dal 26 aprile»

«Un rischio ragionato e fondato su dati che sono in miglioramento, per andare incontro alle aspettative dei cittadini». Queste le parole con cui il Presidente del Consiglio dei Ministriha presentato, nel corso di una conferenza stampa tenutasi nel pomeriggio di venerdì 16 aprile, le principali novità in merito alle riaperture.Secondo quanto affermato dal Premier, a partire dal 26 aprilee arancioni,(e la Puglia al momento rientra in quella fascia, ndr).Sempre a partire dal 26 aprile - data in cui saranno reintrodotte le zone gialle (in base naturalmente all'andamento della pandemia sui territori) - sarà possibile riaprire le attività di ristorazione«La premessa è che quei provvedimenti che governano il comportamento nelle attività riaperteattraverso l'utilizzo delle mascherine e il rispetto dei distanziamenti» ha puntualizzato Draghi. «Occorrerà una sensibilizzazione particolare da parte delle autorità e delle forze dell'ordine affinché questi comportamenti vengano osservati e il rischio ragionato si traduca in un'opportunità straordinaria per la nostra vita sociale», ha aggiunto.Il Ministro della Saluteha rimarcato: «L'indice Rt a livello nazionale è sceso a 0.85 (non in Puglia, purtroppo, ndr) e la tendenza della stragrande maggioranze delle regioni va verso un deciso miglioramento». Il numero delle dosi vaccinali somministrate in Italia è salito, con un'accelerazione definita incoraggiante negli ultimi giorni. In cantiere una road map per le riaperture di cui sono state svelate alcune date a titolo di esempio: il 15 maggio le piscine all'aperto, il 1 giugno le palestre, il 1 luglio le fiere.