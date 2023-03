Da stanotte torna l'ora legale

Lancette in avanti per l'ultima volta?

È vivo all'interno dell'Unione Europea, ormai da qualche anno, il dibattito sulla opportunità di mantenere per tutto l'anno la medesima ora. I Paesi del Mediterraneo, Italia compresa, sarebbero più propensi a fermarsi con l'ora legale, mentre quella solare sembrerebbe maggiormente gradita alle nazioni del Nord, soprattutto a quelle scandinave.Una decisione univoca non è stata presa e quindi da questa notte, tra sabato 25 e domenica 26 marzo, in Italia torna l'ora legale. Alle 2.00 lancette in avanti, meno ore di sonno, ma poi più ore di luce sino al tramonto. La primavera può davvero iniziare.