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Torna l'ora legale: lancette avanti di un'ora

Alle due il cambio, ma potrebbe essere l'ultimo in Italia

Giovinazzo - domenica 29 marzo 2026
Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo cambia nuovamente l'ora in Italia, forse per l'ultima volta perché è allo studio l'istituzione dell'ora legale in via definitiva per allungare il tempo di luce.

Alle 2.00 di questa notte, dunque, lancette in avanti di un'ora. L'ora legale sarà in vigore fino all'ultima domenica di ottobre 2026, quella del 25, quando tornerà invece l'ora solare e le lancette degli orologi dovranno essere spostate nuovamente un'ora indietro. Sempre che non intervenga un provvedimento legislativo che cambi in maniera definitiva le cose.
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