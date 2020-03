Torna l'ora legale: lancette avanti di un'ora

Torna questa notte, tra sabato 28 e domenica 29 marzo, l'ora legale.L'ora solare tornerà domenica 25 ottobre 2019. Più ore di luce, quindi, e possibilità di sfruttare al meglio la giornata, sia per il tempo libero, sia in ambito lavorativo.In Europa non sono favorevoli da tempo alcuni Paesi del Nord, scandinavi soprattutto, che ne vorrebbero l'abolizione.Tra luglio ed agosto 2018 il sito internet della Commissione Europea, con oltre quattro milioni e mezzo di risposte, aveva posto il quesito. In maggioranza le nazioni scandinave ed i Paesi che si affacciano sul Mar Baltico votarono per l'eliminazione dell'ora legale, mentre perplessità invece erano state espresse da quelli mediterranei e del centro Europa.Nulla al momento è stato deciso. In ottobre, almeno in Italia, lancette ancora indietro.