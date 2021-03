Stanotte torna l'ora legale. L'Italia non si adegua ad altri Stati

Lancette in avanti nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo in tutta Italia.Si tornae quindi questa notte dormiremo un'ora in meno. Nel nostro Paese non cambia nulla, nonostante la proposta presentata al Parlamento Europeo di restare in tutti gli Stati membri con un unico orario valido tutto l'anno. Una proposta caldeggiata dai Paesi del Nord, più vicino al Circolo Polare Artico e quindi con un risparmio energetico minimo nei mesi estivi, grazie alle lunghe giornate di luce.L'Italia ha invece depositato formale richiesta a Bruxelles, al fine di conservare il duplice differente orario tra fase invernale e quella estiva. L'ora solare ritornerà dunque domenica 31 ottobre.