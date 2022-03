Stanotte torna l'ora legale, lancette in avanti alle 2.00

Torna questa notte l'ora legale in tutta Italia e resterà in vigore sino al 30 ottobre 2022.In questi ultimi anni è vivo il dibattito all'interno dell'Unione Europea sulla rinuncia all'ora legale, che alcuni Paesi scandinavi hanno già reso legge. Le nazioni mediterranee, tra cui l'Italia, invece, puntano al mantenimento per sfruttare più tempo di luce. Sulla decisione definitiva, che giungerà verosimilmente entro l'autunno prossimo, potrebbero tuttavia influire la situazione internazionale ed il caro energetico.