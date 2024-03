Domenica 31 marzo torna l'ora legale

Powered by

Nella notte fra sabato 30 e domenica 31 marzo ritornerà l'ora legale, che resterà in vigore fino all'ultimo weekend del mese di ottobre.Alle 2 le lancette saranno spostate in avanti di 60 minuti: smartphone e pc, connessi alla rete e già programmati per la modifica, si aggiorneranno automaticamente.In questo periodo, secondo una stima di Terna (società che gestisce la rete di trasmissione nazionale), l'Italia risparmierà oltre 190 milioni di euro e avrà un minor consumo di energia elettrica pari a circa 420 milioni di kilowattora, che equivalgono al fabbisogno medio annuo di circa 150 mila famiglie.