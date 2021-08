Da oggi il Triduo all'Eterno Padre nella chiesetta rurale tra Giovinazzo e Terlizzi

DA OGGI IL TRIDUO

FESTA DELLA TRASFIGURAZIONE DI NOSTRO SIGNORE

Non si può parlare di culto di Maria SS di Corsignano e non ci si può definire reali conoscitori della storia locale se non si conosce l'antico culto dell'Dopo la sosta forzata dello scorso anno, dovuta all'emergenza pandemica, i fedeli potranno finalmente tornare a celebrare un rito antico e sentitissimo all'interno dellache si trova nell'agro tra Giovinazzo e Terlizzi. Da questa mattina all'alba inizierà il Triduo, che preparerà alla festa del 6 agosto. Sarà nuovamente emozionante ritrovarsi in quel luogo che emana spiritualità, perla assoluta nel nostro agro, che conserva al suo interno un patrimonio da custodire gelosamente. Nei giorni scorsi, come testimoniano le foto che vi proponiamo sotto il nostro articolo, i fedeli ed i volontari hanno completato le operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti, anche se le messe, tempo permettendo, saranno celebrate all'aperto.Laè uno dei momenti più alti del calendario liturgico della Chiesa cattolica ed è giusto che a Giovinazzo si continui a tramandare, di generazione in generazione, un culto così centrale per chi è credente.Di seguito vi riproponiamo il programma che avevamo pubblicato sul nostro giornale nei giorni scorsi.La preparazione alla Festa si svolgerà da oggi, martedì 3, a giovedì 5 agosto, con due messe giornaliere: la prima alle ore 6.30, preceduta dalla recita del Santo Rosario delle 6.00, e la seconda alle 19.30, preparata dalla preghiera meditata del Santo Rosario delle 18.45. Sia la celebrazione del mattino sia quella serale si chiuderanno con la recita del Triduo.Quasi in contemporanea con i riti celebrati in agro giovinazzese, la preghiera si innalzerà anche nel centro storico, quando in tutti e tre i giorni del Triduo i devoti potranno partecipare sul sagrato antistante la Chiesa di Santa Maria degli Angeli alla preghiera del Santo Rosario delle ore 19.30 e alla celebrazione eucaristica delle 20.00. Il Triduo sarà a cura della Confraternita di Maria SS. degli Angeli.Venerdì 6 agosto, tre messe verranno officiate nello spazio antistante la chiesetta rurale: di mattina, alle ore 6.30 e alle 9.00, la prima introdotta dal Santo Rosario, e, di sera, alle 19.30. Quest'ultima sarà preceduta da due momenti importanti e di particolare intensità: alle 18.30 l'Esposizione del SS. Sacramento e l'Adorazione Eucaristica e alle 19.15 il Canto dei Vespri e la Benedizione Eucaristica.