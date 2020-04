Da domani la distribuzione dei buoni spesa (VIDEO)

Social Video 1 minuto Domani distribuzione buoni spesa

Sonoindividuati per la distribuzione di oltre. Lo spiega il Sindacoin un video in cui anticipa quanto avverrà da domani, con la distribuzione dei buoni stessi.L'importo complessivo è di circamentre la parte rimanente dei fondi governativi e quella che è in arrivo dalla Regione Puglia (circa) saranno immesse, ha detto il primo cittadino, in un altro avviso pubblico che terrà conto dell'evolversi dell'emergenza economica conseguente a quella sanitaria.I buoni potranno essere spesi negli esercizi che vi segnaliamo nell'elenco sotto questo articolo.