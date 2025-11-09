Cattedrale di Santa Maria Assunta. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Cattedrale di Santa Maria Assunta. Foto Gianluca Battista
Attualità

"Costruisci una capanna per Gesù Bambino", laboratori per bimbi in Concattedrale

Il corso è rivolto ad una fascia d'età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. Le info

Giovinazzo - domenica 9 novembre 2025
Il presepe visto come patrimonio locale, come esperienza da vivere e sapere da tramandare alle nuove generazioni.
La Parrocchia Concattedrale di Santa Maria Assunta di Giovinazzo organizza un laboratorio didattico dal titolo "Costruisci una capanna per Gesù Bambino", rivolto a bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni.

Il corso si terrà dalle 17.00 alle 19.00 nei locali parrocchiali il 14, il 21, il 28 novembre e poi il 5 ed il 12 dicembre, sempre di giovedì. Per informazioni si può contattare il numero 3478727045.
  • Presepe
  • Parrocchia Concattedrale
