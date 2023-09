Oggi l'ingresso di padre Francesco Depalo e padre Pasquale Rago in Concattedrale

Insieme, vincenziani, con due caratteri agli antipodi eppure uniti nell'amore per Cristo.diverranno quest'oggi, domenica 3 settembre, rispettivamente amministratore e vicario parrocchiale della Concattedrale di Santa Maria Assunta.La celebrazione eucaristica di accoglienza della comunità dei fedeli sarà presieduta dal vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Terlizzi-Giovinazzo, S.E. Mons. Domenico Cornacchia e si terrà alle 10.30.Ieri sera il saluto di don Andrea Azzollini, commosso, che sarà sempre ricordato come il parroco del dopo don Benedetto Fiorentino, colui il quale ha cercato di ravvivare la comunità della Concattedrale, l'uomo che ha gestito la vita spirituale dei fedeli nel momento più buio, quello della prova, quello del Covid-19. Don Andrea è stato nominato parroco di San Gennaro, a Molfetta.Padre Francesco de Palo è nato il 23 luglio 1962, ordinato sacerdote da Mons. Bello a Giovinazzo nella Parr. Immacolata il 17 Dicembre 1988. Dal 1988 al 1994 è stato Rettore del Seminario Minore Vincenziano a Lecce. Conseguito il Dottorato in Pedagogia all'Università degli Studi dell'Ateneo Salentino è stato trasferito a Napoli come animatore dello Studentato teologico della Missione dove ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento della Filosofia e delle scienze umane. Dal 1996 al 2003 insegna Filosofia e Storia all'Istituto Vescovile di Nola e al Convitto Nazionale – prima – e al Vittorio Emanuele – poi – negli anni seguenti.Ha frequentato corsi di perfezionamento di Psicologia della Vita Consacrata all'USMI di Torino e alla Gregoriana. È stato membro del SIEV – SEGRETARIATO INTERNAZIONALE DI STUDI VINCENZIANI. Nel 2003 è stato nominato parroco della parrocchia San Gioacchino di Napoli. Durante il suo ministero ha curato l'animazione missionaria, l'evangelizzazione itinerante nel mezzogiorno. È stato anche redattore-capo di Informazione Vincenziana contribuendo alla stesura di numerosi articoli.In diocesi è stato Rettore della Chiesa di S. Maria Consolatrice degli Afflitti di Molfetta (vulgo Purgatorio) e Assistente ecclesiastico dell'Arciconfraternita di S. Maria del Pianto (vulgo della Morte).Vincenziano, nel 2020 ha lasciato la parrocchiale di Santa Maria dell'Idria in Lecce dove in soli tre anni ha lasciato il segno, divenendo viceparroco di Sant'Agostino, nella sua Giovinazzo, dove ha sostenuto il servizio pastorale di don Massimiliano Fasciano, prima che quest'ultimo lasciasse nel 2022.Sino ad oggi è stato viceparroco anche sotto la guida di don Cesare Pisani ed è molto amato dalla comunità parrocchiale di Sant'Agostino per la sua mitezza. Con la nomina a vicario parrocchiale, sono arrivate anche quelle di Rettore delle Chiese Madonna degli Angeli, San Giovanni Battista, Santa Maria di Costantinopoli, Sant'Andrea e della Madonna del Carmine in Giovinazzo.