Mercoledì delle Ceneri, gli orari delle messe a Giovinazzo

Inizia la Quaresima e con essa un periodo liturgico intensissimo per tutta la Chiesa Cattolica.A Giovinazzo le parrocchie ed il Santuario del SS Crocifisso si stanno preparando alla giornata del Mercoledì delle Ceneri con diverse celebrazioni eucaristiche che prevedono l'imposizione delle Ceneri sul capo dei fedeli, a ricordare la caducità dell'esistenza terrena e la necessità di tuffarsi in un periodo di riflessione, preghiera e penitenza in vista della Santa Pasqua.Di seguito, quindi, vi riportiamo gli orari delle Sante Messe delle Ceneri a Giovinazzo:- Celebrazione eucaristica con imposizione delle Ceneri - Ore 19.00;- Santa Messa con imposizione delle Ceneri - Ore 18.30;- Sante messe con imposizione delle Ceneri - Ore 9.00, 18.30, 20.30;- Sante messe - Ore 8.00, 9.15, 19.00, 20.30 - Ore 18.00 azione liturgica con imposizione delle Ceneri per alunni dalla 2ª classe delle primarie alle 1ª classe delle scuole secondarie inferiori;- Santa Messa con imposizione delle Ceneri dalle 18.30;- celebrazione eucaristica alle 8.00 ed alle 18.30 con imposizione delle Sacre Ceneri.