Al via la Novena per Gesù Bambino nella parrocchia Cattedrale: il programma

lo aveva annunciato nell'omelia domenicale: c'è bisogno di avvicinarsi al Santo Natale spogliandosi di egoismi, di superbia, cercando nel Bambinello che nasce il senso profondo della nostra esistenza.La parrocchiasi prepara all'Avvento con la Novena a Gesù Bambino che partirà questa sera, 16 dicembre, e terminerà il 24 dicembre. I fedeli potranno recarsi in chiesa alle 18.00 ogni sera, per la recita del Santo Rosario, mentre la celebrazione eucaristica, al cui interno sarà recitata la Novena, inizierà alle 18.30.Il 24 dicembre, invece, la messa della Notte di Natale sarà celebrata alle 20.00, secondo quanto riferito dall'amministratore parrocchiale, per poter quindi rientrare in famiglia per festeggiare alla mezzanotte.