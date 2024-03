Monsignor Vincenzo Turturro a Giovinazzo il 17 marzo

Prima preghiera e riflessione durante il Settenario dedicato alla Madonna Addolorata. Poi una grande festa per una intera comunità.Domenica 17 marzo, la Concattedrale di Santa Maria Assunta, guidata da padre Francesco Depalo e padre Pasquale Rago, accoglierà a Giovinazzo monsignor Vincenzo Turturro, ordinato sabato 9 marzo, in San Pietro, vescovo di Ravello e Nunzio Apostolico in Paraguay. L'annuncio ufficiale è arrivato nelle scorse ore proprio dalla parrocchia del centro storico.Le celebrazioni eucaristiche di domenica 17 marzo, in Concattedrale si terranno alle 9.00, alle 10.00 ed alle 18.30, quest'ultima anticipata dal Santo Rosario recitato alle 18.00. E proprio la messa vespertina sarà presieduta da S.E. Monsignor Vincenzo Turturro, che tornerà tra i fedeli giovinazzesi per una delle primissime uscite dopo aver ricevuto l'incarico dal Santo Padre. Sarà questa un'occasione di grande festa per l'intera comunità di fedeli cittadina ed in tanti arriveranno, ne siamo certi, dalle altre parrocchie.Il programma in onore della Beata Vergine Maria Addolorata, varato dalla Confraternita di Maria SS della Purificazione sotto il coordinamento spirituale di padre Pasquale Rago, culminerà poi il 22 marzo, Venerdì di Passione, con la tradizionale processione dell'effigie per le vie cittadine.