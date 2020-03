Coronavirus, il bollettino e i chiarimenti del Sindaco Depalma

UN TAMPONE NEGATIVO ED UN CASO IN VIA D'ACCERTAMENTO

CIMITERO COMUNALE

UFFICIO POSTALE

DOMANI NUOVA SANIFICAZIONE

Vi riportiamo integralmente, come di consueto, il bollettino serale del sindacosull'emergenza Coronavirus.«Cari amici eccovi gli aggiornamenti di oggi. Un tampone effettuato ieri su un nostro concittadino ha dato esito negativo. Oggi tuttavia ci ha raggiunto la notizia relativa ad un caso di positività di un nostro concittadino ricoverato all'ospedale di Molfetta per una caduta in casa.A questo nostro concittadino auguriamo di cuore una pronta guarigione. Forniremo ogni notizia utile al caso, nel contempo vi invito tutti a seguire i canali istituzionali senza rincorrere pettegolezzi o voci incontrollate. Stiamo calmi e affrontiamo insieme questa fase dell'emergenza.Mi è molto dispiaciuto oggi riscontrare la vostra delusione per aver trovato chiuso il cimitero. In virtù dell'ultimo decreto "Cura Italia" il dirigente del primo settore ha ritenuto dare ulteriori disposizioni al suo personale decidendo autonomamente per la chiusura del cimitero senza consultare preventivamente il sindaco. Lo avrei annunciato ieri sera se il dirigente mi avesse avvisato per le vie brevi ma così non ha ritenuto fare sebbene il tempo emergenziale imponga comunicazioni veloci e dirette (telefoniche). Mi scuso con quanti oggi hanno ritenuto osservare la precedente ordinanza sindacale e recarsi dunque al cimitero negli orari consentiti e hanno trovato i cancelli chiusi. Il cimitero, fatte salve ovviamente le operazioni di tumulazione.Stamattina abbiamo avuto un primo confronto con l'ufficio postale di Giovinazzo per capire come affrontare al meglio i giorni dedicati al pagamento delle pensioni. A breve daremo maggiori ragguagli per ora posso solo dire che in questi giorni occorre evitare assolutamente di recarsi alla Posta o alle Banche per operazioni non urgenti e quindi rinviabili a tempi più sereni.Vi informo inoltre che da stamattina al mercato giornaliero ci sono sul pavimento delle indicazioni di distanza da osservare per evitare assembramento. Confidiamo nel senso di responsabilità di ciascuno altrimenti procederemo con altri provvedimenti più restrittivi.Ultima info: domani a partire dalle 21 ci sarà il secondo intervento di sanificazione del territorio urbano a cura dei nostri agricoltori e della ditta D & D».