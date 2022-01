Gatto incastrato sotto la ruota di scorta: salvato dai Vigili del Fuoco

Il miagolio insistente e disperato aveva attirato i passanti ed i dipendenti di un'autocarrozzeria nei paraggi. Questi ultimi hanno ritrovato un gatto all'interno del vano di un'auto con la testolina incastrata, non si sa come, sotto la ruota di scorta di un'automobile a pochi passi.Il fatto è accaduto ieri sera, 12 gennaio, intorno alle 17.30, inuna traversa di via Bari. Quando i dipendenti lo hanno individuato, hanno capito che si trattava di un animale in grande difficoltà. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Molfetta, che hanno operato con celerità ma non senza ostacoli.Per fortuna il piccolo felino è stato liberato, anche se era visibilmente frastornato. Dopo gli accertamenti veterinari del caso, è stato affidato alle cure di volontari animalisti.Una storia che ha commosso i presenti per il grande cuore mostrato dai protagonisti. Soprattutto in inverno, i cuccioli di gatto tendono a cercare caldo sotto le automobili o all'interno del vano motore. La richiesta delle associazioni che se ne occupano è di prestare massima attenzione ad un eventuale miagolio per evitare di ucciderli al momento dell'accensione.