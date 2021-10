La grandinata che si è abbattuto ieri sera a Giovinazzo, con una coltre di chicchi di grandine che ha ricoperto la città, ha mandato in tilt unaposta in via De Turcolis causando il blackout in zona. L'allarme è scattato intorno alle ore 21.00, quando i residenti hanno avvertito, per poi rimanere al buio.Gli abitanti della zona, dopo aver sentito una serie di scoppi provenire dall'interno di una cabina elettrica interrata, da, che ha provocato una serie di disservizi nell'intero quartiere e nelle zone adiacenti, hanno poi visto uscire del fumo. Sul posto sono intervenuti idelche hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area (fortunatamente non si erano sviluppate fiamme, solo fumo) in attesa dell'arrivo di una squadra dell'La situazione, dopo l'intervento dei tecnici, che hanno lavorato alacremente per mettere in sicurezza la cabina e poi ripristinare la fornitura elettrica, è tornata alla normalità alle ore 23.45, mentre gli abitanti della zona fanno voti affinché la cabina, al secondo episodio simile in un mese, venga