Convention Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ricorda Giuseppe D'Attolico (VIDEO)

Social Video 40 secondi Giorgia Meloni ricorda Giuseppe D'Attolico

La voce rotta dall'emozione,ha ricordato così il giovinazzeseuno dei pilastri di Gioventù Nazionale a Roma, città nella quale viveva e studiava, nel discorso conclusivo alla Convention di Fratelli d'Italia svoltasi a Milano.Il 21enne di Giovinazzo si era spento nella sua abitazione capitolina all'improvviso il 6 aprile scorso. Un dolore enorme per i genitori ed i familiari tutti, un vuoto incolmabile per gli amici del movimento politico giovanile di destra e per quanti, nella sua città d'origine, lo avevano conosciuto e gli volevano bene.Dopo la sua morte erano state decine i messaggi di cordoglio della politica nazionale e non solo regionale per un ragazzo semplice e buono che, come tanti in ogni schieramento, s'impegnava per la sua nazione, sognando un futuro migliore.Nel video che vi proponiamo il frammento del discorso di Giorgia Meloni che lo ricorda. Prima di lei, dopo diversi discorsi di esponenti del mondo giovanile di FdI, vi erano stati lunghi applausi per Giuseppe, andato via troppo troppo presto.