Ieri nuove operazioni di deblattizzazione a Giovinazzo

Erano state tante le segnalazioni nei giorni scorsi, giunte anche alla nostra redazione: troppe le blatte che fuoriuscivano da tombini in piazza Vittorio Emanuele II ed in altre zone della città.Glisono stati posti in essere nella giornata di ieri, 14 luglio, dall'che periodicamente effettua i trattamenti secondo una calendarizzazione predefinita.«Un intervento richiesto a gran voce dai cittadini - ha sottolineato il sindaco- e che prontamente abbiamo eseguito in accordo con Acquedotto Pugliese. Tranquillizzo tutti - ha quindi detto raggiunto da noi telefonicamente - sull'attenzione massima dell'Amministrazione comunale verso questi problemi, ma voglio ribadire che gli interventi sono stati già effettuati nelle scorse settimane in varie zone della città e che, con cadenza periodica, verranno reiterati».