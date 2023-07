Blatte, anche grandi. Blatte spesso e volentieri ed in tanti quartieri.Giovinazzo in questo periodo ha visto un'invasione di, anche in piazza Vittorio Emanuele II, al rione San Giuseppe e segnalazioni ci sono arrivate anche dal quartiere Sant'Agostino. Blattoidei nei pressi dei giochi per bimbi ed altri che sbucano dai tombini.Il piano di deblattizzazione del Comune di Giovinazzo, abbiamo appreso sentendo gli amministratori, è cadenzato e tutte le caditoie sono state oggetto di interventi anche in primavera.A spiegare però cosa sta accadendo è stato l'assessore all'Ambiente,: «Comprendo le lamentele dei cittadini, che però invito a fare il loro. Resta infatti di primaria importanza che ciascun privato provveda ad interventi nel tratto di propria competenza. Noi, quale ente comunale, abbiamo provveduto ad interventi lungo le caditoie e siamo in contatto con Acquedotto Pugliese per un intervento massiccio che possa essere risolutivo sino all'autunno», ha quindi spiegato Arbore.«Esiste una ordinanza - ha precisato l'assessore - che impone ai privati di portare a termine interventi di deblattizzazione e chiedo collaborazione anche per il conferimento dei rifiuti, non sempre corretto. Sono questi i comportamenti che favoriscono, insieme alle elevate temperature, la proliferazione di blatte e purtroppo anche di ratti. Dal canto nostro - ci ha rassicurato - ci impegniamo ad intervenire capillarmente a brevissimo termine in accordo con AQP. Occorre buon senso e, lo dico da cittadino e padre, un pizzico di pazienza. Se tutti facciamo la nostra parte, sarà più semplice risolvere un problema che si presenta ciclicamente».