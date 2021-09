Sanificazione e lavaggio reti fognarie di Giovinazzo sino alla fine dell'anno

Dal 27 settembre e fino al 31 dicembre 2021, l', tramite il servizio dell'impresa appaltatrice (Ekso srl), sta effettuando le attività di sanificazione che includono la derattizzazione e la disinfestazione delle reti di fognatura nera a Giovinazzo.Preposti operatori della società stanno accertando la puntuale e completa regolarità degli interventi eseguiti, verbalizzando a campione gli esiti dei controlli effettuati.Le operazioni si stanno svolgendo in sinergia con l'Ufficio Ambiente del Comune di Giovinazzo.«Con AQP abbiamo sempre collaborato in maniera sincera e fattiva - spiega il sindaco,- E voglio rassicurare i cittadini, che spesso mi fanno diverse segnalazioni, che l'Ente di via Cognetti da sempre ha ottemperato alle attività di derattizzazione e di deblattizzazione dei tronchi fognari principali di propria competenza. Approfitto - continua - per ricordare cheSpecifico anche che il nostro Comune, ad integrazione delle attività a carico di AQP, ha attivato un'attività di derattizzazione articolata in tutta Giovinazzo e che su quest'ultima questione mi trovo in seria difficoltà, perché da un lato trovo cittadini che mi chiedono di fare di più, soprattutto per la derattizzazione, ma dall'altro si sono altri cittadini che mi contestano di aver seminato la città di trappole per topi. Della serie, mettiamoci d'accordo e cerchiamo di centrare il problema, atteso che la decisione perfetta e condivisa da tutti, come i fatti raccontano, non esiste mai».