Contagi in una scuola di Giovinazzo: la precisazione del Sindaco

In seguito al video pubblicato nella serata di mercoledì 3 febbraio sulla sua pagina Facebook ufficiale, il Sindaco di Giovinazzo,ha inteso precisare quanto segue. GiovinazzoViva aveva prontamente eliminato sin dalla mattinata di ieri, 4 febbraio, quel passaggio del virgolettato del primo cittadino, in cui peraltro non era stato fatto alcun nome.Questa la precisazione di Depalma:«Nel mio ultimo video ho accennato ad un contagio in una scuola probabilmente per via di un educatore. La persona in questione ha preteso una smentita in quanto, sebbene positiva,Si riscontra comunque un bambino risultato positivo ma lo stesso non frequenta la scuola dell'infanzia bensì la scuola primaria.Cogliamo invece l'occasione per augurare pronta guarigione alla persona coinvolta, che è impegnata all'interno del servizio di assistenza specialistica erogato dal nostro Comune, così come auguriamo pronta guarigione a tutti coloro che sono stati contagiati».