Il Centro Diurno "Gocce di Memoria" espone i risultati ottenuti in anno di attività

PROGRAMMA

Ilrappresenta per Giovinazzo e per il circondario un presidio di straordinaria importanza per le famiglie che hanno persone affette da Alzheimer e disturbi cognitivi della terza età.Questa sera,, in Sala San Felice, a partire dalle 17.30, saranno illustrati i risultati ottenuti durante l'ultimo anno di preziosa attività e saranno anche presentate le linee guida su cui si innesterà l'attività per questo 2020 con una serie di iniziative.«In una stagione storica caratterizzata dall'individualismo, dal privatismo e soggettivismo più assoluto - scrive nella presentazionePresidente della Cooperativa Anthropos che gestisce il Centro -, la nascita di una Comunità amica delle persone con demenza ha permesso di superare l'abitudine alla delega e l'atteggiamento di indifferenza rispetto alle povertà sociali e alle solitudini. La proposta della Comunità Amica - evidenzia -, accolta favorevolmente dall'Amministrazione Comunale della Città di Giovinazzo, ha inteso sviluppare la possibilità di ritessere le relazioni e la reciprocità tra le persone, per riproporre una società basata sull'accoglienza ed educante, che forma e che fa crescere l'altro su valori condivisi».Di seguito vi riportiamo il programma e gli interventi che saranno ospitati questo pomeriggio in Sala San Felice.Saluti istituzionaliTOMMASO DEPALMA - Sindaco di Giovinazzo;PINO ROMANO - Presidente terza commissione Sanità Regione Puglia;MAURO ABATE- Moderatore- Presidente Regionale Federazione Sanità.InterverrannoMARIA PIA COZZARI – Presidente Cooperativa Anthropos- "Linee guida di indirizzo nazionale per la costruzione delle Comunità Amiche delle persone con demenza";MICHELE SOLLECITO Assessore alla Solidarietà Sociale - "Programmazione di co-creazione e co-design del contesto urbano a sostegno delle persone con demenza";FLORIANA DE VANNA Psicologa Psicoterapeuta Centro Diurno Gocce di Memoria – "Presentazione iniziative svolte nel 2019 e lancio programma 2020".Alla serata parteciperanno anche:ELENA SODANO - Responsabile Comunità amica di Catanzaro "Due Comunità amiche delle persone con demenza a confronto".NICOLA CALABRESE Presidente provinciale FIMMG.VINCENZO GESUALDO Presidente regionale ordine degli psicologi.