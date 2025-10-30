Nuova pulizia dell'agro a Giovinazzo, Rucci: «C'è ancora tanto da fare»

È una lotta impari, quella che gli amministratori pugliesi si trovano a vivere quotidianamente contro inciviltà ed abbandono dei rifiuti nell'agro, ma con tenacia si possono mandare segnali importanti.Ne è convinta l'amministrazione comunale di Giovinazzo e ne è convinto in particolare l'assessore all'Ambienteche ha più volte ripetuto come il rispetto delle regole e la salvaguardia del patrimonio agricolo e rurale giovinazzese siano in cima alle sue priorità.Nelle scorse ore c'è stato il secondo intervento nell'agro nel giro di pochi giorni, con quintali di rifiuti di ogni genere raccolti nelleoltre che inda tempo meta di incivili di ogni sorta. Un intervento ancora una volta possibile grazie agli operatori ecologici della Impregico, la società che gestisce raccolta e smaltimento rifiuti a Giovinazzo.«Anche ieri mattina, 29 ottobre, - ha dichiarato Rucci - gli operai Impregico sono stati impegnati in un intervento straordinario di pulizia nel nostro agro. Le foto che vedete mostrano solo una parte di ciò che è stato raccolto: un segnale evidente di quanto ancora ci sia da fare.Da parte mia c'è tutta la volontà di continuare ad intervenire, ma serve soprattutto un cambio culturale - ha ripetuto l'assessore -. Prendiamoci cura insieme del nostro territorio, solo con la collaborazione e la responsabilità di tutti potremo mantenere il nostro agro pulito e decoroso ogni giorno», è stato l'appello rivolto ai cittadini.