Caso Covid: chiusa precauzionalmente la Scuola "San Tommaso" a Giovinazzo

La Scuola dell'infanzia "San Tommaso" a Giovinazzo resterà chiusa da lunedì 23 novembre sino a data da destinarsi.Il provvedimento, preso per la positività di una docente, è stato ufficializzato nella serata di domenica, 22 novembre, dalla dirigente scolastica,, con la pubblicazione sul sito dell«Si precisa che tale decisione - si legge nell'atto inviato per conoscenza a genitori, docenti ed autorità - è stata assunta di concerto con il Dipartimento di Prevenzione e di intesa con l'Ente Locale. Le attività didattiche - è specificato in coda - resteranno, pertanto, sospese fino a nuove disposizioni e riprenderanno solo dopo aver effettuato la sanificazione dell'intero plesso».Torna con prepotenza l'interrogativo sulla utilità della didattica in presenza in un momento emergenziale di tale portata ed in cui in tante scuole pugliesi (sabato sono state chiuse 19 classi della "don Pietro Pappagallo" nella vicina Terlizzi) ci sono stati contagi.Una pronuncia del TAR Puglia del 18 novembre scorso sembra aver dato ragione all'indirizzo ministeriale, ma crediamo che sul tema debba essere avviata una riflessione profonda tra Regione Puglia e Governo.