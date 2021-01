Sin dal 2019, l'Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Giovinazzo aveva provveduto al cambiamento della centrale termica all'interno dellaNello scorso mese di dicembre, l'impianto dei termosifoni del plesso di via Mazzini aveva smesso di funzionare, a causa di una perdita riguardante l'impianto idrico principale che porta l'acqua alla caldaia dei termosifoni. Un impianto che dall'Assessorato hanno più volte definito vetusto e che non veniva cambiato da diversi decenni. Pertanto, durante le festività natalizie, il Comune ha provveduto a far partire gli interventi urgenti di manutenzione straordinariaCosì, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Bosco-Buonarroti, di cui il plesso è parte,dato atto del tempestivo ed efficace intervento comunale, in una nota inviata a docenti e genitori dei piccoli alunni ha disposto la riorganizzazione degli orari e soprattutto lo spostamento delle sezioni della scuola dell'infanzia nella "San Giovanni Bosco" e nell'istituto di via Dante.Impossibile, infatti, come anticipato dall'Ente comunale, far convivere, soprattutto in periodo pandemico, maestranze, bimbi ed insegnanti all'interno dello stabile di via Mazzini.La preside ha quindi disposto, con nota pubblicata sul sito scolastico, le seguenti modifiche in vigore da oggi,- Le sezz. A-C nel plesso Via Dante. I genitori degli alunni attenderanno le insegnanti nella postazione assegnata nel cortile/giardino (accesso Via Dante) rispettando i seguenti orari:sez. A ingresso h. 8.05 e uscita h. 12.35 senza mensa, h. 15.45 con mensasez. C ingresso h. 8.15 e uscita h. 12.45 senza mensa, h. 15.55 con mensa- Le sezz. B-D-E1-E2 al piano terra del plesso S. G. Bosco (corridoio via Daconto). I genitori degli alunni attenderanno le insegnanti nella postazione assegnata nel giardino/cortile della scuola S.G.Bosco (accesso Via Dante), vetrata Liberty rispettando i seguenti orari:sez. E1 ingresso h. 8.00 e uscita h.12.30 senza mensa, h. 15.30 con mensasez. E2 ingresso h. 8.10 e uscita h. 12.40 senza mensa, h 15.40 con mensasez. B ingresso h. 8.20 e uscita h. 12.50 senza mensa, h. 15.50 con mensasez. D ingresso h. 8.30 e uscita h. 13.00 senza mensa, h. 16.00 con mensa