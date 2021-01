Sono stati ultimati giovedì scorso, 14 gennaio, i lavori urgenti di manutenzione straordinaria riguardanti il tronco portante principale dell'impianto idrico-termico della, in via Mazzini.Gli alunni erano stati riallocati in alcune aule delle scuole "San Giovanni Bosco" e di corso Dante dalla presideonde evitare contatti con le maestranze in piena emergenza sanitaria. I piccoli sono rientrati nelle loro aule ed in un anno scolastico così travagliato per varie ragioni, questa rappresenta un'ottima notizia.Chiuso il cantiere giovedì scorso, l'Assessorato ai Lavori Pubblici aveva provveduto venerdì alla prima pulizia degli ambienti e sabato scorso, 16 gennaio, alla completa sanificazione dello stabile. Da lunedì, quindi, il ritorno alla normale attività didattica.