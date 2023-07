Caronte non dà scampo, ancora punte di 40° a Giovinazzo

Continua il grande caldo su tutto il Nord Barese. È l'effetto dell'anticiclone africano che spinge aria torrida dal Sahara.Caronte, come è stato ribattezzato, porterà picchi dinella giornata di mercoledì 19 luglio, con punte percepite di 43° nell'agro. Caldo intenso che avrà una lieve flessione giovedì e che tornerà pesantissimo nel fine settimana. Per sabato 22 luglio attesi nella cittadina adriatica, record degli ultimi anni. Poco il refrigerio per chi si recherà al mare. Il sole picchia troppo anche per restare a lungo sotto l'ombrellone ed in campagna si toccano i 44-45°.Il Ministero della Salute, da qualche giorno sta mandando in onda i consigli per difendersi dal caldo, affidati al noto presentatore Rai Carlo Conti. Pochi essenziali consigli, che però talvolta possono salvare vite. Inutile esporsi al sole nelle ore più calde se non si è costretti per lavoro, bere molta acqua, mangiare frutta, idratare la pelle con costanza, non eccedere in pasti ipercalorici ed evitare di esporre anziani, bambini ed ammalati all'aria aperta.Il caldo afoso persisterà sulla Puglia almeno sino a mercoledì 26 luglio.