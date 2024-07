Ancora bollino rosso. Giovinazzo a fuoco lento anche di domenica

Ancora bollino rosso sulla Puglia in questa domenica 14 luglio. Su Giovinazzo, mare calmo unico rifugio oltre all'aria condizionata da una cappa che permarrà per tutta la giornata. Le temperature massime toccheranno i 38°, nell'agro si sfioreranno i 41°. Non l'estate dei nostri sogni, molto lontana da condizioni accettabili per chiunque, figurarsi per persone con patologie, anziani e bambini.Al pomeriggio cielo sereno e ventilazione nord-occidentale flebile. Valori termici che resteranno sui 31° sino al tramonto. Minime della notte vicini ai 24-25°. Ancora caldo e afa lunedì e martedì.SOLE - Sorge: 5:31, Tramonta: 20:24LUNA - Leva: 13:51, Cala: 0:09 - Gibbosa crescente