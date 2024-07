L'anticiclone africano non lascia tregua: nuovi picchi di 37° su Giovinazzo

L'anticiclone africano sta avvolgendo tutta l'Italia e la Puglia in una morsa che non accenna a diminuire. Nella nostra regione si susseguono le segnalazioni di incendi e soprattutto le chiamate di emergenza al servizio 118 per malori.Su Giovinazzo la situazione è davvero complicata:. Solo qualcuno troverà refrigerio a mare ma il consiglio è di non fare uscire anziani e bambini nelle ore più calde. Ciò che farà la differenza sino al fine settimana sarà l'ulteriore aumento dell'umidità sino a toccare punte del 92-93%.Venerdì, sabato e domenica previste ancora punte di 36°. Migliorerà solo da martedì 23 luglio. Non resta che bere molto, mangiare frutta fresca come dicono gli esperti, e armarsi di tantissima pazienza.