Ultimo giorno di caldo su Giovinazzo, poi si respira

Temperature massime ancora vicine ai 35° su Giovinazzo, in questo primo giorno di luglio. Ma venti settentrionali inizieranno a soffiare con buona intensità, spazzando via la cappa umida e calda e restituendo ai giovinazzesi un clima migliore da martedì 2 luglio, quando la colonnina di mercurio toccherà punte di 30°.In questo lunedì ancora tanto caldo e cielo a tratti velato, con temperature sui 31° sino al tramonto. Mare mosso con moto ondoso in diminuzione. Migliora dunque martedì, quando al pomeriggio potrebbero arrivare su Giovinazzo breve e rinfrescanti precipitazioni.