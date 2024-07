Torna il caldo intenso: domenica con 36° su Giovinazzo

Temperature in rialzo, situazione stabile sino a giovedì

DOMENICA 7 LUGLIO

Torna il caldo intenso su tutta la Puglia ed in questa prima domenica di luglio a Giovinazzo si registreranno picchi di 36°. La ventilazione sarà variabile da sud-est e nord-est ed il mare sarà poco mosso, ideale per una giornata in spiaggia. Pomeriggio con sole e caldo sino al tramonto quando ci saranno ancora 32°. Serata stellata e minime della notte sui 23°.Situazione climatica simile lunedì e nel corso della settimana si registreranno nuove punte di 38°. Armatevi di pazienza.SOLE - Sorge: 5:26, Tramonta: 20:27LUNA - Leva: 6:31, Cala: 22:01 - Luna crescente