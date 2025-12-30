Capodanno, prorogato orario emissioni sonore ed emanata ordinanza anti-botti - VIDEO

Anche quest'anno il sindaco di Giovinazzo, ha reiterato l'ordinanza con cui si vieta su tutto il territorio comunale l'utilizzo di botti, potenzialmente dannosi per gli esseri umani e per gli animali.Un provvedimento in ossequioche speriamo possa essere il più possibile rispettato, ma che sembra quanto mai necessario visto i comportamenti in pieno centro tenuti nelle serate del 25, 26 e 27 dicembre da gruppuscoli di giovanissimi.Ricordiamo che è infatti legale usare fuochi d'artificio acquistati legalmente con marcatura CE e delle categorie consentite in aree private e aperte, lontano da persone e cos, ma tuttavia, anche se i fuochi d'artificio sono legali, accenderli in un luogo abitato o in strada senza l'autorizzazione prevista può configurare un reato secondo quanto previsto nell'art. 703 del Codice penale. Altro capitolo spinoso è quello dei botti inesplosi, che ogni anno al mattino seguente rischiano di ferire gravemente persone ignare. Giusto dunque alzare la guardia e fare appello al senso civico.Nel video che vi proponiamo sotto il nostro articolo, infine, Michele Sollecito e l'assessora alla Cultura e Turismo, Cristina Piscitelli, invitano tutti a trascorrere il Capodanno in piazza Vittorio Emanuele II in sicurezza. Per l'occasione, ci sarà un dj set dalle 23.30 ed il sindaco ha prorogato la possibilità di emissioni sonore sino alle 3.00 di notte per tutte le attività commerciali che vorranno intrattenere i giovani.