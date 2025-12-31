Lenticchie
Lenticchie
Attività produttive

Capodanno in Puglia, trionfano le lenticchie su otto tavole su dieci

I dati raccolti da Coldiretti

Giovinazzo - mercoledì 31 dicembre 2025
Nel menu del cenone di Capodanno dei pugliesi, in oltre otto casi su dieci (85%), non mancano le lenticchie, simbolo di fortuna e prosperità, in una regione dove il consumo dei legumi è una vera tradizione con circa due pugliesi su tre (65%) che li portano in tavola più di una volta alla settimana, secondo i dati ISTAT.

È quanto emerge dall'analisi di Coldiretti Puglia sul Capodanno, condotta nei mercati di Campagna Amica, dove le lenticchie benaugurali si confermano protagoniste assolute, mentre il tradizionale chicco d'uva è presente in quasi la metà dei menu (45%).

Nel 2025 la produzione di lenticchie in Puglia ha superato i 6.000 quintali e tra le più richieste spiccano le lenticchie IGP di Altamura, perfette nell'abbinamento classico – sottolinea Coldiretti Puglia – con cotechino e zampone artigianali, immancabili sulle tavole di fine anno. Ma tra i piatti portafortuna non ci sono solo le lenticchie: restano saldi anche i chicchi d'uva, da mangiare in dodici, uno per ogni mese dell'anno, e le melegrane, simbolo di protezione e buon auspicio. A sorpresa portano fortuna anche gli spaghetti – aggiunge Coldiretti Puglia – purché cucinati interi, senza spezzarli.

A sostenere la crescita della domanda di legumi, con lenticchie e fagioli in testa – evidenzia Coldiretti Puglia – è stata la svolta green nei consumi, che spinge verso alimenti più salutari, pratici e a lunga conservazione, ma anche convenienti dal punto di vista economico e ricchi di valori nutrizionali. Cresce infatti anche il consumo di prodotti trasformati a base di farine di legumi, come biscotti, cracker, sostituti del pane e le sempre più diffuse paste alternative a base di ceci, lenticchie e piselli.

La lenticchia vive così una vera età dell'oro in Puglia, citata persino nella Bibbia con il nome "adasah": nella Genesi si racconta che Giacobbe ottenne il diritto di primogenitura da Esaù in cambio di un piatto di lenticchie. La popolarità della lenticchia di Altamura, che vanta il riconoscimento IGP – ricorda Coldiretti Puglia – è legata alla sua ampia diffusione, alla facilità di conservazione e al costo accessibile, caratteristiche che le hanno fatto guadagnare nel tempo il nome di "carne dei poveri".

Dagli anni '30 fino agli anni '70 le lenticchie di Altamura conquistarono i mercati internazionali: l'export verso Inghilterra, Germania, Stati Uniti, Canada e Australia ebbe un impatto significativo sull'economia locale, tanto da rendere Altamura la città delle tre "L": lino, lana e lenticchia.

Dopo il calo produttivo degli anni '70, oggi questo legume è tornato protagonista. Le lenticchie di Altamura – aggiunge Coldiretti Puglia – rispondono anche alle esigenze delle famiglie moderne e delle donne che lavorano fuori casa, grazie a un tempo di cottura di appena 30 minuti e a qualità apprezzate anche dal Gambero Rosso, che le definisce "integre e compatte, di buona masticabilità e giusta consistenza".

Dal punto di vista nutrizionale le lenticchie hanno un valore elevato, perchè contengono circa il 25% di proteine, il 53% di carboidrati e il 2% di oli vegetali, oltre a fosforo, ferro e vitamine del gruppo B. Cento grammi di lenticchie equivalgono a 215 grammi di carne. Il loro consumo è indicato nella prevenzione dell'arteriosclerosi grazie al basso contenuto di grassi, mentre gli isoflavoni contribuiscono a depurare l'organismo.

Ricche di fibre, favoriscono il corretto funzionamento intestinale e aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo. Gli esperti ne consigliano il consumo anche per le proprietà antiossidanti, utili a contrastare gli effetti degli inquinanti ambientali. Le lenticchie sono inoltre ricche di tiamina, fondamentale per la memoria, e di vitamina PP, che contribuisce all'equilibrio del sistema nervoso. Il consumo resta invece controindicato per chi soffre di iperuricemia.
Per evitare il rischio del falso Made in Italy – conclude Coldiretti Puglia – è fondamentale scegliere legumi che indichino chiaramente l'origine nazionale in etichetta, come avviene per i prodotti IGP, o acquistarli direttamente dagli agricoltori nei mercati di Campagna Amica diffusi in tutta la Puglia.
  • Capodanno Giovinazzo
  • Coldiretti Puglia
  • lenticchie
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 31 dicembre al 4 gennaio
31 dicembre 2025 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 31 dicembre al 4 gennaio
AFP Giovinazzo e Pino Marzella, l'amore è tornato
30 dicembre 2025 AFP Giovinazzo e Pino Marzella, l'amore è tornato
Altri contenuti a tema
Capodanno, prorogato orario emissioni sonore ed emanata ordinanza anti-botti - VIDEO Attualità Capodanno, prorogato orario emissioni sonore ed emanata ordinanza anti-botti - VIDEO Il sindaco Sollecito e l'assessora Piscitelli invitano tutti a divertirsi in piazza in modo sano
Natale, Coldiretti Puglia: «180 euro a Famiglia; +13% di spesa per tavola tra pesce e dolci» Attualità Natale, Coldiretti Puglia: «180 euro a Famiglia; +13% di spesa per tavola tra pesce e dolci» C'è anche chi ha superato i 350 euro
Coldiretti su olio: «Basta fake news sui prezzi per deprimere mercato» Coldiretti su olio: «Basta fake news sui prezzi per deprimere mercato» Plauso all’operazione della GdF che ha sequestrato 391 litri di olio con etichetta contraffatta, spacciato per extravergine
Coldiretti: «Con nuove misure UE a rischio settore pesca» Attualità Coldiretti: «Con nuove misure UE a rischio settore pesca» Dura nota contro i provvedimenti di Bruxelles che penalizzano la filiera italiana
Olio, Coldiretti Puglia: «Annata straordinaria» Olio, Coldiretti Puglia: «Annata straordinaria» Export Dop fa segnare un +62%
Nel primo semestre del 2025 crescono consumi alimentari Nel primo semestre del 2025 crescono consumi alimentari L'analisi dettagliata di Coldiretti Puglia
Olio, task force contro pratiche sleali Olio, task force contro pratiche sleali Coldiretti e Unaprol: "Fuori i nomi di chi sta facendo contratti al ribasso"
Contraffazione olio, il Sottosegretario La Pietra annuncia cabina di regia nei porti pugliesi Contraffazione olio, il Sottosegretario La Pietra annuncia cabina di regia nei porti pugliesi Coldiretti chiede tavolo anti-speculazione
Capodanno, prorogato orario emissioni sonore ed emanata ordinanza anti-botti - VIDEO
30 dicembre 2025 Capodanno, prorogato orario emissioni sonore ed emanata ordinanza anti-botti - VIDEO
L'Oltre Lirica Music Festival chiude a Giovinazzo con l'omaggio a Renato Carosone
30 dicembre 2025 L'Oltre Lirica Music Festival chiude a Giovinazzo con l'omaggio a Renato Carosone
Il 1° gennaio a Giovinazzo non ci sarà la raccolta carta dalle utenze domestiche
30 dicembre 2025 Il 1° gennaio a Giovinazzo non ci sarà la raccolta carta dalle utenze domestiche
Derubata a Napoli, militare di Giovinazzo insegue l'aggressore e lo blocca
29 dicembre 2025 Derubata a Napoli, militare di Giovinazzo insegue l'aggressore e lo blocca
Pietro Sifo confermato presidente Festa Patronale: ora è ufficiale
29 dicembre 2025 Pietro Sifo confermato presidente Festa Patronale: ora è ufficiale
Chiuso l'Anno Giubilare nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi
29 dicembre 2025 Chiuso l'Anno Giubilare nella diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi
"Oltre Lirica Music Festival ", stasera a Giovinazzo il terzo appuntamento
29 dicembre 2025 "Oltre Lirica Music Festival", stasera a Giovinazzo il terzo appuntamento
"Materia ", alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo la presentazione del magazine
29 dicembre 2025 "Materia", alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo la presentazione del magazine
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.