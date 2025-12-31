Capodanno in piazza a Giovinazzo con il dj set

L'ordinanza sindacale ha previsto innanzitutto il divieto di botti (sovente disattesa in queste ore) ed il prolungamento delle emissioni sonore in tutto il centro cittadino.Giovinazzo si appresta così a vivere l'ultima sera del 2025 e ad accogliere in musica la prima notte del 2026 grazie al dj set che vedrà protagonisti i due. L'evento rientra nel cartellone comunale "Natale al Centro".per fare il conto alla rovescia e salutare il nuovo anno in compagnia di amici e familiari. Nelle scorse annate erano stati tanti i giovani a non farsi richiamare dal Capodanno in piazza a Bari (ci sono solo 5mila posti) ed a riversarsi sotto le consolle in centro a Giovinazzo.I due deejay cercheranno di accontentare tutti i palati, con l'auspicio che vi sia il rispetto delle regole e che eventuali trasgressori siano individuati dalle forze dell'ordine che saranno presenti nel perimetro della piazza. Giovinazzo è pronta ad un 2026 che ci si augura possa portare prospettive all'intera cittadinanza e vuol festeggiare in piena sicurezza. Musica, qualche brindisi e tanta voglia di divertirsi.