Scuola "Marconi", partiti i lavori di efficientamento

«Sono partiti da giorni i lavori di efficientamento energetico sulla scuola media "Guglielmo Marconi" finanziati dalla Regione Puglia. È sempre una gioia particolare quando si fanno investimenti sulle scuole».Parola del sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, che ha salutato con soddisfazione l'inizio di un cantiere fondamentale per migliorare la fruibilità di un luogo fondamentale per la formazione delle nuove generazioni.Anche l'assessore Gaetano Depalo ha commentato favorevolmente questo passaggio: «anche questa volta le cassandre sono state messe a tacere. Siamo persone del fare non profetizziamo terribili sventure per la cosa pubblica. In tutti questi anni abbiamo sempre cercato soluzioni ai tanti problemi, vecchi e nuovi, continuando a dare anche una prospettiva ed una visione della città. Siamo ormai entrati nella fase operativa del cantiere, un intervento sempre vessato dalle opposizioni di circa 2.700.000 euro. Ai nostri ragazzi, ora che il cantiere è in corso, dico che, pur tra qualche fisiologico disagio, continueranno a svolgere l'attività scolastica all'interno dell'istituto. Inoltre verrà risistemata la palestra - ha aggiunto Depalo - in modo da renderla nuovamente completamente agibile e fruibile. Non è impensabile che al termine dei lavori nell'attiguo PalaPalmiotto, i ragazzi e le ragazze possano anche fruire al mattino di quegli spazi finalmente ampi, sicuri e agibili».