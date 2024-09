Scuola "Marconi", si inizia l'11 settembre in ambienti rinnovati

L'anno scolastico 2024/2025 prenderà il via ufficialmente il 9 settembre in tutta Italia, ma con alcuni distinguo. Occorre pertanto precisare, rispetto a quanto da noi pubblicato e confermato dal sindaco Michele Sollecito qualche giorno fa, che ad esempio all'interno della scuola secondaria di primo grado "Guglielmo Marconi", le lezioni riprenderanno l'11 settembre. Ma quel che più conta per studenti e famiglie è che all'interno dello stabile sono stati completati alcuni importanti lavori di adeguamento.A confermarlo un paio di giorni addietro proprio il primo cittadino attraverso un post social: «Oggi (il 3 settembre, ndr) insieme al vicesindaco Gaetano Depalo abbiamo fatto un sopralluogo alla scuola media "Guglielmo Marconi". Come sapete qui sono in corso i lavori di efficientamento energetico:È nostra intenzione, infine, procedere anche alla ristrutturazione completa della palestra. Colgo l'occasione per informare tutti cheaprirà i battenti per l'anno scolastico il giorno 11 settembre».