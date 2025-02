Scuola "Marconi" ancora chiusa per problemi all'impianto idrico

Ordinanza chiusura "Marconi" Documento PDF

Laresterà chiusa anche nella giornata di martedì 18 febbraio. Lo stop alle attività didattiche si era reso necessario per via di seri problemi all'impianto idrico dello storico istituto giovinazzese.Nell'ordinanza sindacale n.4 del 17 febbraio, il sindaco Michele Sollecito scrive che una nota della dirigente scolastica aveva portato al provvedimentoTecnici ed operai al lavoro per consentire la ripresa dell'attività curriculare nella giornata di mercoledì 19 febbraio. In allegato al nostro articolo l'ordinanza completa del primo cittadino.