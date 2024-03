Scuola "Marconi" e PalaPalmiotto: avanzano i lavori - FOTO e VIDEO

abbiamo montato nuove impalcature esterne perché rifaremo tutte le facciate. La buona notizia è che l'interno è completato ed adesso ci apprestiamo a completare l'involucro esterno e infine il piazzale, in modo tale che questa zona sarà completamente riqualificata».



Avanzano i cantieri all'interno dellae all'interno di quello che era il "vecchio" palazzetto di Giovinazzo e che presto diverrà ilnuova casa per diverse discipline sportive.In un video, che pubblichiamo sotto il nostro articolo, il sindacoha spiegato come il cantiere della scuola media sia ormai a buon punto, che è stato realizzato il cappotto esterno, fondamentale per la tenuta termica all'interno dell'istituto, sono stati montati i nuovi infissi e la facciata è stata ripitturata.«Nel vicino PalaPalmiotto - ha spiegato sempre il primo cittadino -«Si tratta di due importantissimi cantieri - gli ha quindi fatto eco l'assessore ai Lavori Pubblici,- che hanno comportato un percorso complesso sino alla loro effettiva partenza. Ora siamo in una fase avanzata e direi quasi conclusiva per quanto concerne soprattutto il palazzetto. La prossima stagione sportiva avrà nuovamentecosa che ovviamente prima non era in ogni sua componente. Altra storia per la "Marconi" che, come noto, dopo una fase di travaglio determinata da ricorsi ed udienze, si avvia pian piano alla sua conclusione. Questi interventi, insieme alle tante opere pubbliche di questi anni, hanno cambiato e cambieranno ancora di più il volto della città ed i suoi servizi», ha concluso Depalo.