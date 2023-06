In prima linea per l'ambiente, a Giovanni Volpicella l'onorificenza al merito

Dalla tutela dell'ambiente sino alla conoscenza della flora e della piccola fauna del nostro territorio: un impegno sul campo portato avanti da oltre 35 anni, quello del giovinazzese, ieri tra i 48 cittadini dell'area metropolitana di Bari insigniti delle onorificenze dell'Si tratta di cittadini che sul territorio si sono distinti verso l'Italia: il 76enne, docente di economia aziendale in pensione e a capo dell'associazione ambientalistica, è stato premiato «per i suoi- questa la motivazione - nell'ambito della divulgazione ambientalista». Dal 1988, con incontri, lezioni sul campo e mostre fotografiche, è impegnato a rimarcare l'importanza della flora e della fauna sulla complessità dell'ecosistema.La flora che produce ossigeno e assorbe anidride carbonica, la fauna che diffonde il polline e permette ai vegetali di riprodursi, senza dimenticare la richiesta e la petizione popolare all'amministrazione comunale per la realizzazione del parco naturalistico cittadino nella lama Castello. «Sono stato felice - ha detto il sindaco- della onorificenza a Volpicella per l'impegno profuso a vantaggio della comunità,».Non solo onorificenze al merito: durante la cerimonia sono state consegnate cinqueconcesse ad altrettanti italiani, deportati e poi internati nei lager nazisti destinati al lavoro per l'economia di guerra. «Una di queste - ha concluso Sollecito - è stata consegnata alla memoria del concittadino».