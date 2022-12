Rinnovato il direttivo dello SPI-CGIL di Giovinazzo

Lo, il sindacato pensionati della, si è rinnovato eleggendo al proprio interno il nuovo direttivo che sarà da Giacomo Albrizio, Gaetano Altamura, Gino Annese, Isabella Caccavo, Girolamo Capurso, Mari Cortese, Umberto Depalma, Teresa Fasano, Eduardo Fiorentino, Michele Labombarda, Nicola Leone, Nino Marcotrigiano, Giovanni Minutillo, Maria Restivo e Francesco Risola.«Lo SPI - spiega una nota - organizza i pensionati di tutte le categorie e di tutte le qualifiche professionali ed è sempre stato attento alle loro esigenze e ai loro bisogni. Di fronte a nuove emergenze dobbiamo essere capaci di elaborare politiche, proposte e comportamenti per implementare i servizi a loro disposizione, ricostituendo e rendendo ancor più funzionale la sede di Piazza Vittorio Emanuele II, che dal prossimo anno sarà aperta per comunicare informazioni utili e indicazioni preziose alle persone anziane e fragili, per alleviare le loro difficoltà quotidiane, le richieste e i fabbisogni che di volta in volta perverranno da tutti, iscritti e non. Lo SPI - concludono i pensionati CGIL - deve diventare il punto di riferimento per tutta la popolazione anziana e non solo, della nostra città».Il 28 dicembre, nella sede di piazza Vittorio Emanuele II, il primo incontro con gli iscritti per un momento conviviale.