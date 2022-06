Caldo torrido su Giovinazzo: attese punte di 37°

Era attesa e puntualmente è arrivata.Su Giovinazzo e su tutto il Barese in queste ore è giunta un'ondata di caldo intenso che persisterà almeno sino a lunedì prossimo, 27 giugno. Quest'oggi, 22 giugno, sono attese punte anche di 37°, con percezione nell'agro che sfiorerà i 39°. Un caldo che sarebbe ancora più intenso se non fosse lievemente attenuato da moderate correnti nord-orientali.Giovedì si resterà sui 35°, valori pressoché stabili per tutto il fine settimane.Intanto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha emanato un'ordinanza a tutela dei lavoratori nei campi, onde evitare nuove tragedie. Avrà validità sino al 31 agosto ed impone il divieto di esposizione al sole per chi lavora la terra tra le 12.30 e le 16.00.L'estate è iniziata col botto a Giovinazzo e le prossime settimane potrebbero caratterizzarsi ancora per temperature elevate.