16 foto Blackout nel lockdown. La città al buio è un pericolo

. Da giorni - «da circa due settimane» secondo alcuni residenti - le attività commerciali e i cittadini di Giovinazzo devono fare i conti con il continuo malfunzionamento dell'illuminazione stradale:e non rappresentano affatto un buon segnale di sicurezza.Non si tratta, infatti, della, l'(l'iniziativa delper sensibilizzare sui problemi ambientali e sulla necessità di curare il pianeta), ma di un problema che, a macchia di leopardo, coinvolge parte della cinta urbana. Le lamentele, segnalate al, arrivano in particolar modo da, un quartiere centrale con una ampia caratterizzazione di terziario commerciale lasciato, a partire dall'imbrunire, completamente al buio.Altri cittadini - alle segnalazioni, inviate più volte attraverso i canali ufficiali, si sono aggiunte le proteste sui social network - hanno segnalato a Palazzo di Città il, che colpisce solo la linea elettrica stradale e che procede alternativamente, anche in via tenente Piscitelli, nella prima traversa di via Gioia, in Marconi, in via Sasso, nei pressi di piazza Garibaldi, in via Celentano e in via Daconto, poco prima del cavalcaferrovia.«Francamente speravamo che la questione si risolvesse alla svelta, ma purtroppo - si sfoga un residente di via Marconi - non è andata così. E allora ho deciso di diffondere l'increscioso episodio a mezzo web per far conoscere a tutti le condizioni di pericolo in cui viviamo». In tempi come questi, d'altronde,. Soprattutto se si tratta, come via Gioia, di luoghi in cui ci sonooppureGiovinazzo, dunque, ogni sera, ha alcune strade avvolte dalle tenebre e desolatamente rischiarate solo da sporadiche illuminazioni private. Ecco, dunque, un altro volto di Giovinazzo, quello di una città spenta. E stavolta nel vero senso del termine, complice pure il lockdown, l'inverno ormai alle porte e con esso il deserto. «Auguriamoci che la situazione di normalità venga ripristinata il prima possibile», dice ancora. Anche perché il buio, a tutti i livelli, genera criminalità.«È un incentivo all'illegalità diffusa - termina - e favorisce tutta una serie di attività illecite come i furti in appartamento». E con il buio non può che aumentare la paura e il senso di insicurezza dei cittadini. Intanto, da giorni ormai, è tutto fermo. Tutto buio. In molte, troppe strade di Giovinazzo. Insopportabile.