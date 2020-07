Bavaro: «Noi megafono delle storie che fanno rumore e che possono cambiare il mondo»

«Ci sono tante storie, tante vite, tante esperienze, tante battaglie collettive e solitarie che nessuno conosce, che fanno un rumore pazzesco, meraviglioso, di cui non si può fare a meno. Un rumore che sarebbe capace di cambiare la Puglia e il mondo, se solo fosse udito dagli altri. Se solo ci fosse un megafono. Questa sarà la nostra campagna elettorale: il megafono delle ingiustizie e delle storie che, con il loro rumore, possono cambiare il mondo».È questo il messaggio lanciato dacandidato nella listaal Consiglio regionale pugliese, che ieri sera a Giovinazzo ha aperto la propria campagna elettorale nella bella cornice di piazza San Salvatore.«Oggi - ha proseguito Bavaro - non ho intenzione di parlare di me. Perché non è di me che si parla, ma della Puglia, dei pugliesi, di noi, delle nostre vite. È purtroppo un dato di fatto che la politica sia diventata un fatto privato, di destini personali, e che invece riguardi molto poco le comunità. Accade così che al centro delle discussioni, della campagna elettorale ci sia la vita e il destino del candidato, non la vita delle persone. Noi vogliamo fare il contrario. La politica è bella quando è relazione, quando è un'inchiesta aperta sulla vita, sui dolori, sulle speranze. Quando è capace di dare valore al "noi". Quando fa quello che la Costituzione italiana ci impone: mettere al centro la preminenza dell'interesse collettivo, non di quello particolare. Ed è la strada che abbiamo intenzione di seguire».È toccato ad Angelo Papio, Silvia Rana, Leonardo Laterza erispettivamente consiglieri comunale di Monopoli, Molfetta, Acquaviva delle Fonti e Giovinazzo,raccontando a viva voce la propria testimonianza in tema di ambiente, diritto alla salute, attenzione per le nuove generazioni e impegno collettivo.A questo link il video completo del comizio giovinazzese.